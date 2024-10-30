Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов создадут в России

Президент издал указ, согласно которому в России создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов. Он будет образован на базе Курчатовского института. В документе прописаны функции Национального центра и поручения правительству и Минобрнауки.

В России создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий Указ Президента РФ № 913 от 25.10.2024 опубликован на официальном правовом портале. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, центр будет образован на базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Координировать деятельность центра будет Межведомственная комиссия по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов.

Основные функции Национального центра:

формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов и обеспечение гарантированного долгосрочного сохранения и воспроизводства образцов, внесенных в национальный каталог;

разработка методик получения, хранения ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов;

поиск и сбор новых и ценных образцов для пополнения национального каталога и наращивания научного потенциала Национального центра;

проведение исследований;

создание и развитие инфраструктуры Национального центра, в том числе криобанка и центра хранения обработки информации о генетических ресурсах микроорганизмов;

обеспечение доступа к материалам образцов;

ведение баз данных, содержащих сведения об образцах генетических ресурсов микроорганизмов, и организация проведения экспертизы паспортных, описательных и оценочных данных образцов, внесенных в национальный каталог;

взаимодействие с государственными научными организациями и организациями высшего образования;

международное сотрудничество по вопросам, связанным с изучением, сохранением и воспроизводством генетических ресурсов микроорганизмов.

Минобрнауки поручено оказывать содействие Национальному центру, в том числе по организации информационного учета коллекций ресурсов, а также по развитию кадрового потенциала организаций, связанных с изучением и использованием генетических ресурсов микроорганизмов.

Правительство должно за четыре месяца определить объем и порядок финансирования мероприятий, связанных с указом. В течение шести месяцев правительству предстоит разработать и утвердить программу Национального центра.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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