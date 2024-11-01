Минпромторг пересмотрит правила подтверждения локализации для медицинской одежды

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ № 719, которое регламентирует параметры локализации продукции для получения преференций на рынке госзаказа. В частности, в разделе VII «Медицинские изделия» позиции, классифицируемые кодами 14.12.11, 14.12.21, 14.12.30.131, 14.12.30.132, 14.12.30.160 «Одежда медицинская», 14.12.30.160 «Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов», планируется исключить. В случае утверждения правок регламент локализации по отношению к медицинской одежде будет применяться исходя из главного кода ОКДП2 «Спецодежда», классифицируемой кодом 14.12.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту поправок, Минпромтрог своим приказом № 5065 от 6 декабря 2022 года запланировал перевод категории «Одежда медицинская» под балльную систему оценки локализации производства. Однако в настоящий момент она так и не была реализована. Вместе с тем постановлением правительства № 610 от 17 мая 2024 года установлена балльная система в отношений всей категории кода ОКДП2 «Спецодежда», классифицируемой кодом 14.12. Поскольку медицинские изделия находятся в отдельном разделе перечня, это создавало возможность производителям применять более мягкую систему локализации, чем балльную.

Как отмечает Минпромторг, согласно информации от производителей и ассоциаций, основные производственные операции категории «Спецодежда» 14.12 должны быть аналогичны производственным операциям, необходимым для изготовления медицинской одежды. С исключением кодов медицинской одежды из категории медизделий балльная система будет распространяться на все виды одежды, включая медицинскую, и нивелирует двусмысленность применения норм. Акты экспертизы, выданные до срока вступления в силу поправок, будут действительны ‎до окончания дедлайна, прописанного в указанных документах.

В конце декабря 2022 года Правительство России утвердило балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медицинских изделий. Изменения коснулись гелей-лубрикантов, спиртовых, медицинских, сорбционных салфеток, перевязочных материалов, раневых, атравматичных, гидрогелевых, антимикробных повязок, одноразовых пробирок и двусторонних игл для взятия венозной крови, инструментов для микрохирургии, шприцев-инъекторов, баллонных катетеров, средств по уходу за стомой, комплектов для остеосинтеза, а также коронарных стентов, покрытых и не покрытых лекарственным средством.

В августе 2023 года под балльную систему определения страны происхождения попали 18 видов медоборудования. В новую итерацию ужесточения вошли аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР. Для каждой из групп установлен перечень обязательных требований, а также список технологических операций, который должен выполняться на территории стран ЕАЭС для подтверждения происхождения продукции. Количество баллов учитывается с 2023 года, а минимальный порог для признания продукции евразийской или российской растет ежегодно до 2025 года.