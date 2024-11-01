Минпромторг пересмотрит правила подтверждения локализации для медицинской одежды

Минпромторг предложил изменить правила учета локализации промышленной продукции для включения в реестр товаров отечественного производства. Предполагается, что в случае со специальной медицинской одеждой, которая классифицируется кодами ОКПД2 14.12.11, 14.12.21, 14.12.30.131, 14.12.30.132, 14.12.30.160, и средств защиты от радиации под кодом 14.12.30.160 будут применять рамочные правила, которые действуют для специальной одежды из раздела XVII «Продукция отрасли легкой промышленности». Он предполагает более точные правила локализации, включая балльную систему, учитывающую выполнение технологических манипуляций на территории страны. Медицинская одежда будет исключена из перечня медизделий. Таким образом будет нивелировано разночтение, которое позволяет производителям медицинской одежды ориентироваться на более мягкие критерии локализации по разделу медизделий.
Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ № 719, которое регламентирует параметры локализации продукции для получения преференций на рынке госзаказа. В частности, в разделе VII «Медицинские изделия» позиции, классифицируемые кодами 14.12.11, 14.12.21, 14.12.30.131, 14.12.30.132, 14.12.30.160 «Одежда медицинская», 14.12.30.160 «Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов», планируется исключить. В случае утверждения правок регламент локализации по отношению к медицинской одежде будет применяться исходя из главного кода ОКДП2 «Спецодежда», классифицируемой кодом 14.12.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту поправок, Минпромтрог своим приказом № 5065 от 6 декабря 2022 года запланировал перевод категории «Одежда медицинская» под балльную систему оценки локализации производства. Однако в настоящий момент она так и не была реализована. Вместе с тем постановлением правительства № 610 от 17 мая 2024 года установлена балльная система в отношений всей категории кода ОКДП2 «Спецодежда», классифицируемой кодом 14.12. Поскольку медицинские изделия находятся в отдельном разделе перечня, это создавало возможность производителям применять более мягкую систему локализации, чем балльную.
Как отмечает Минпромторг, согласно информации от производителей и ассоциаций, основные производственные операции категории «Спецодежда» 14.12 должны быть аналогичны производственным операциям, необходимым для изготовления медицинской одежды. С исключением кодов медицинской одежды из категории медизделий балльная система будет распространяться на все виды одежды, включая медицинскую, и нивелирует двусмысленность применения норм. Акты экспертизы, выданные до срока вступления в силу поправок, будут действительны до окончания дедлайна, прописанного в указанных документах.
В конце декабря 2022 года Правительство России утвердило балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медицинских изделий. Изменения коснулись гелей-лубрикантов, спиртовых, медицинских, сорбционных салфеток, перевязочных материалов, раневых, атравматичных, гидрогелевых, антимикробных повязок, одноразовых пробирок и двусторонних игл для взятия венозной крови, инструментов для микрохирургии, шприцев-инъекторов, баллонных катетеров, средств по уходу за стомой, комплектов для остеосинтеза, а также коронарных стентов, покрытых и не покрытых лекарственным средством.
В августе 2023 года под балльную систему определения страны происхождения попали 18 видов медоборудования. В новую итерацию ужесточения вошли аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР. Для каждой из групп установлен перечень обязательных требований, а также список технологических операций, который должен выполняться на территории стран ЕАЭС для подтверждения происхождения продукции. Количество баллов учитывается с 2023 года, а минимальный порог для признания продукции евразийской или российской растет ежегодно до 2025 года.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: gov.spb.ru