Депутат Филатова призвала ужесточить ответственность за продажу контрафактных лекарств и БАД

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова предложила ужесточить ответственность за производство и продажу контрафакта, включая биологически активные добавки (БАД), лекарства, медицинские изделия, косметические средства и продукты для здорового питания. Таким мнением она поделилась в ходе III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

Филатова напомнила, что сейчас на проверки товаров, реализуемых через электронные площадки, действует мораторий.

В марте 2023 года правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса. До 2030 года они будут проводиться только на объектах высокого риска.

«Необходимы исключения, вернуть проверки для ряда наименований товаров, в том числе продуктов питания, лекарств и медизделий, БАД и косметических средств. Увеличение уголовной и административной ответственности до чувствительных размеров за производство и реализацию контрафакта», — поделилась депутат.

По ее словам, проблема заключается в стремлении людей сэкономить: из-за этого создается спрос на подделки и сомнительные «аналоги».

Ранее Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила ввести административную или уголовную ответственность для маркетплейсов и их руководителей перед потребителем за качество продукции, в том числе биодобавок.

В марте в Госдуму внесли Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. Также в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары. А с 1 декабря в России могут начать проверять фактическую производственную деятельность производителей биодобавок.

Участники рынка и эксперты все чаще находят на маркетплейсах незарегистрированные БАД или лекарства под «маской» биодобавок. «ФВ» разобрался, какие требования предъявляют к биодобавкам.

Онлайн-платформы, расширяя свое присутствие на фармрынке, игнорируют его правила. Пока меры воздействия на площадки ограничиваются порицанием коллег по цеху. Но, например, в случае с продажей биодобавок, имитирующих оригинальный «Оземпик», это не сработало. Оператор площадки не увидел в кейсах, которые стали достоянием всего рынка, ни нарушения авторских прав, ни недобросовестной рекламы. Меры ответственности онлайн-витрин должен определить законопроект «О платформенной экономике», который разрабатывает Минэкономразвития. В процессе внесения поправок многие его пункты претерпели кардинальные изменения, однако документ по-прежнему не устраивает ни контролирующие органы, ни участников рынка. Подробнее о ситуации читайте завтра в свежем номере газеты «ФВ».

Фото: соцсети

Дина Коблова

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