Фармацевтические ассоциации потребовали включить новые препараты в ЖНВЛП и «14 ВЗН»

Письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, отправленное 8 августа, подписано Ассоциацией российских фармпроизводителей (АРФП), Ассоциацией международных фармпроизводителей и аналогичной структурой, объединяющей компании ЕАЭС. Заявители просят поручить Минздраву провести в сентябре заседание комиссии, которая одобрит препараты для включения в перечни на 2024 год.

Минздрав, по их данным, необоснованно затягивает процесс. Авторы обращения сетуют, что ситуация не позволяет производителям и дистрибьюторам планировать график производства и его объемы, а в случае с зарубежными средствами — их импорт. Более того, после включения препаратов в перечни до их поступления в аптеки проходит от полугода до года. Неопределенность с датой заседаний может негативно сказаться на обеспечении пациентов лекарствами и увеличить риск дефектуры, подчеркивается в письме. Сложившаяся ситуация также «снижает заинтересованность фарминдустрии в выводе на рынок новых препаратов».

Иной серьезной проблемой стало положение новых препаратов. Не войдя в перечень ЖНЛВП, они не могут закупаться на гостендерах для пациентов-льготников и входить в программу госгарантий. Традиционно новые препараты, рекомендованные комиссией Минздрава, правительство включает в списки в конце года.

В 2022 году перечень ЖНВЛП был расширен всего на 5 препаратов вместо 19 одобренных комиссией, а по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) не было включено ни одного лекарства из трех рекомендованных. В 2023 году Минздрав одобрил пока один препарат из списка ЖНВЛП и ни одного – из перечня ВЗН. Тем не менее сейчас на рассмотрении ведомства находится 28 новых лекарств и их форм. Эти средства уже прошли экспертизу, допущены до изучения комиссией, и она может рассмотреть их в сентябре.

В июле Минздрав разослал подведомственным медорганизациям письмо с перечнем препаратов, которые перестали ввозиться и производиться на территории РФ. В число 196 позиций номенклатурного приложения к циркуляру попали как блокбастеры типа пембролизумаба или дорназы альфа от действительно покинувших российский рынок иностранных фармкомпаний, так и те препараты, о выводе которых из оборота на территории РФ ранее никто не сообщал. Однако спустя несколько дней Минздрав предупреждение врачам отозвал.