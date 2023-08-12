Минздрав зарегистрировал противоэпилептический препарат Талопса

Талопса может применяться для лечения взрослых и детей с трех лет при нескольких формах эпилепсии – фокальных эпилептических приступах, возрастзависимых формах эпилепсии, коррекции поведенческих расстройств при эпилепсии, коррекции гиперкинетического поведения и для лечения форм эпилепсии с миоклоническими приступами.

Сультиам не входит в перечень ЖНВЛП. Это ингибитор карбоангидразы, который лишен антибактериальной активности, относится к группе антиконвульсантов второго поколения. Среди побочных действий препарата, указанных в ГРЛС, – анорексия, одышка, жалобы на работу желудка. Талопса выпускается по 50 мг и 200 мг в упаковках по 50 и 200 таблеток.

Препарат Талопса исследовали на биоэквивалентность в сравнении с оригинальным Ospolot. Розничная цена на Ospolot, согласно сайту для бронирования лекарств «Сат-Фарма», составляет до 7 тысяч рублей за упаковку из 50 таблеток и почти 19 тысяч рублей за упаковку из 500 таблеток.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ринфарм» зарегистрировано в сентябре 2012 года в Москве и в равных долях принадлежит гендиректору Павлу Гришаеву и Эдуарду Авакяну. Выручка компании в 2022 году составила почти 2 млрд рублей, чистая прибыль – 38,2 млн рублей. Сейчас «Ринфарм» является владельцем регудостоверения нескольких выпускаемых в России препаратов – Инфира (противоэпилептическое средство), Колимистин (антибиотики в виде ингаляций при муковисцидозе).

В июле 2023 года родители детей с абсансной эпилепсией обратились к правительству с просьбой обеспечить пациентов достаточным количеством отечественных препаратов с другим МНН – этосуксимидом. Заявители сообщали, что европейские аналоги препарата являются дефицитными уже несколько лет, а российских запасов не хватает для покрытия потребности.