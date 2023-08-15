В США одобрен препарат Janssen против рака предстательной железы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Akeega (нирапариб + абиратерона ацетат) компании Janssen Pharmaceutical Companies (принадлежит Johnson & Johnson) для лечения пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы (mCRPC). Об этом компания сообщила на своем сайте.

Препарат Akeega выпускается в виде таблеток в дозировках 200 и 100 мг нирапариба / 1000 мг абиратерона ацетата, его необходимо принимать один раз в сутки. Лекарство будут назначать вместе с преднизолоном для лечения взрослых пациентов с мутацией в гене BRCA (наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака).

Пациенты с BRCA-положительным mCRPC (таких 10-15% человек от общего количества лиц с mCRPC) более склонны к агрессивному течению заболевания. Это один из наиболее распространенных видов рака в США: в 2023 году ожидается примерно 288 тысяч новых случаев и около 35 тысяч летальных исходов.

Одобрение FDA основано на результатах исследования поздней стадии. В частности, было отмечено статистически значимое снижение риска безрецидивной выживаемости на 47%. При этом серьезные нежелательные явления выявлены у 41% пациентов, еще 20% столкнулись с достаточно распространенными для препаратов для лечения рака побочными эффектами, такими как проблемы с желудочно-кишечным трактом, усталость, гипертония. В связи с возникновением побочных реакций 15% пациентов вынужденно прекратили прием препарата.

«Наследие компании Janssen в области развития науки о раке предстательной железы уже более 10 лет способствует разработке революционных подходов к лечению. Это событие, ознаменовавшее одобрение третьего препарата компании Janssen для лечения рака предстательной железы, подчеркивает важность развития подходов точной медицины и генетического тестирования для лечения пациентов с BRCA-положительным mCRPC», – заявил вице-президент компании Janssen по исследованиям и разработкам (солидные опухоли) Киран Патель.

Ранее, в августе, FDA одобрило препарат Johnson & Johnson для лечения трудноизлечимого вида рака крови. Исследования показали, что у 73,6% пациентов удалось добиться частичного или полного исчезновения рака.

gxpnews