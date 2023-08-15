DSM Group: продажи препаратов для похудения выросли в течение полугода

С начала 2023 года в России возросла популярность препаратов для борьбы с лишним весом. В натуральном выражении продажи выросли на 20,3% (1,5 млн пачек), а в денежном – на 15,5% (4,2 млрд рублей год к году). Такие данные предоставили аналитики DSM Group.

Чаще всего россияне покупали «Редуксин» и «Голдлайн» (44% и 33% от общего количества), содержащие сибутрамин. Реже продаются «Листата», «Орсотен», «Ксеникал» и «Ксеналтен» (орлистат). Более 99% продаж приходится на аптеки.

По мнению экспертов, рост спроса может быть вызван уходом с рынка всемирно известных снижающих вес препаратов, а именно «Оземпика» (семаглутид) и «Саксенды» (лираглутид) от Novo Nordisk. Объемы потребления сибутрамина и орлистата намного выше семаглутида и лираглутида, чем и может быть объяснен резкий рост натуральных продаж других препаратов.

По данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году более половины населения мира – свыше 4 млрд человек – будут страдать ожирением. Сейчас с данной проблемой проживают 38% населения (2,6 млрд человек). Наиболее уязвимая возрастная категория – дети и подростки, считают в организации.

gxpnews