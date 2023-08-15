Расширено показание к применению дапаглифлозина

Показание к применению дапаглифлозина было расширено. AstraZeneca информирует о внесении изменений в показания к применению препарата дапаглифлозин (бренд «Форсига») в разделе «Хроническая сердечная недостаточность». Теперь показанием к назначению «Форсиги» служит «симптоматическая хроническая сердечная недостаточность у взрослых пациентов». Основанием для внесения изменений стали результаты клинического исследования DELIVER.

Росздравнадзор опубликовал письмо компании AstraZeneca о внесении новых данных по безопасности в инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата «Форсига» (МНН дапаглифлозин). В связи с получением результатов клинического исследования DELIVER (D169CC00001) было утверждено внесение изменений в ранее одобренное показание к применению, а именно «Симптоматическая хроническая сердечная недостаточность у взрослых пациентов», указано в письме. В исследовании принимали участие пациенты с хронической сердечной недостаточностью (II—IV функциональный класс по NYHA) с фракцией выброса левого желудочка >40%.

Изменения будут внесены в большинство разделов инструкции по медицинскому применению препарата, к примеру, в разделы «Механизм действия», «Фармакодинамика», «Фармакокинетика», «Показания к применению» и некоторые другие.

В инструкцию внесены некоторые нежелательные реакции. Редким побочным действием может стать тубулоинтерстициальный нефрит, нечастыми указаны вульвовагинит, баланит и связанные с ними генитальные инфекции. Подраздел «Влияние дапаглифлозина на другие лекарственные препараты» дополнен информацией о возможном снижении концентрации лития в сыворотке крови при одновременном применении препаратов лития и дапаглифлозина.