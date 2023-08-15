MSD уведомила о прекращении поставок препарата от ВИЧ

Компания MSD не будет поставлять препарат от ВИЧ «Исентресс» (МНН — ралтегравир). Сейчас на рынке существует ряд российских дженериков. По словам экспертов, за два—пять месяцев российские компании смогут обеспечить нужные объемы.

Компания MSD (в США и Канаде — Merck & Co) больше не будет поставлять и производить в России оригинальный препарат «Исентресс» на основе ралтегравира для взрослых пациентов. Об этом рассказал «Коммерсанту» источник на рынке. В Росздравнадзоре подтвердили, что «дочка» компании «МСД Фармасьютикалс» уведомила службу о таких планах. В MSD и «Р-Фарме», который занимается упаковкой средства в России, на запрос издания не ответили.

Как отмечает издание, решение MSD совпало с выходом на рынок ряда российских дженериков ралтегравира, так как патентная защита на основное вещество, которая была закреплена за американским производителем, истекла в октябре 2022 года. В частности, с конца 2022 года свои препараты вывели на рынок «Промомед», «Фармасинтез» и «ПСК Фарма». Эти компании зарегистрировали одинаковую предельную цену на свои дженерики — на 34% ниже стоимости оригинального препарата (12,5 тыс. руб. с НДС за 60 таблеток).

С выходом дженериков «Исентресс» стал редко поставляться по госзаказу, следует из данных Headway Company. В первом полугодии регионы закупили этого средства на 10,2 млн руб., а его дженериков — на 118,1 млн руб.

Основной объем оригинального препарата Минздрав закупил сразу на три года еще до выхода дженериков в 2021 году. Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) заключил контракт на 13,54 млрд руб. Аукцион выиграла компания «Р-Фарм», на мощностях которой локализована в том числе готовая лекарственная форма ралтегравира. В контракте стоимость одной упаковки в дозировке 400 мг и фасовке 60 шт. составляет 18,5 тыс. руб., или 307,82 руб. за таблетку (с НДС). Поставщик обязался поставлять препарат по такой цене с 2021 по 2023 год.

В феврале НКО «Национальный центр общественного здоровья» призвала Минздрав добиться снижения цены по уже заключенному долгосрочному контракту, так как на рынке появились дженерики, стоимость которых значительно меньше. Общественники предложили провести переговоры с патентообладателем на ралтегравир из-за окончания патентной защиты. Потенциальная экономия могла составить 3,81 млрд руб. Однако этого не случилось. «Р-Фарм» поставляет «Исентресс» по контракту в соответствии с графиком, сообщили «Коммерсанту» в Минздраве.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, ралтегравир выпускается в относительно простой форме выпуска (таблетки) и за два—пять месяцев российские компании легко смогут обеспечить нужные объемы.

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Артем Косенок

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