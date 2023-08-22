Опрос: 70% врачей предпочитают назначать пациентам оригинальные препараты

Опрос проводился с 17 июля по 4 августа 2023 года на сайте сообщества «Врачи РФ». В нем приняли участие специалисты почти из всех регионов России.

При назначении препаратов отдают предпочтение дженерикам 6% врачей, биоаналогам – 1% опрошенных, а любому препарату с нужным действующим веществом – 21%. Среди тех, кто назначает пациентам дженерики, 43% делают это часто, 28% – редко. Вовсе не назначают воспроизведенные препараты 3% участников опроса, а 25% назначают лекарства только по МНН.

Большинство опрошенных (59%) выбор в пользу дженериков делают исходя из социального статуса пациента и доступной стоимости, 55% – при отсутствии оригинального препарата в аптеках, 42% – при хорошей репутации производителя или препарата, 37% – исходя из собственного врачебного опыта, 15% – опираясь на результаты клинических исследований, а 2% – по советам представителей компаний-производителей.

Почти половина опрошенных (48%) заявили, что их пациенты чаще выбирают оригинальный препарат вместо дженерика, а 26% отметили, что пациенты редко делают выбор в пользу оригинальных лекарств. Всегда предпочитают оригинальный препарат пациенты 4% респондентов.

В декабре 2022 года Vademecum и «Врачи РФ» провели похожий опрос и выяснили, что 82% из 275 специалистов предпочитали назначать пациентам оригинальный препарат, а не дженерик. Кроме того, врачам часто (так ответили 37%) или иногда (30,9%) приходилось объяснять пациентам разницу между оригинальными и воспроизведенными препаратами, а 60,7% респондентов не хотели переключать пациентов с оригинальных лекарств на биоаналоги.