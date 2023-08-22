Комиссия Минздрава Японии рекомендовала одобрить Leqembi для лечения БА

Комиссия Министерства здравоохранения Японии рекомендовала одобрить препарат для лечения болезни Альцгеймера. Ранее Eisai заявила, что рассчитывает начать продажи Leqembi в Японии примерно через 60 дней после получения одобрения на страховое возмещение от национальной системы здравоохранения страны.

В июле Leqembi от компаний Eisai и Biogen получил полное стандартное одобрение FDA, став первым препаратом для борьбы с болезнью Альцгеймера, достигшим этой цели. Поскольку он предназначен для пациентов старшего возраста, большинство потребителей в США будут получать его по программе Medicare.

Испытания показали, что препарат замедляет прогрессирование болезни, разрушающей мозг, на 27% у пациентов на самых ранних стадиях ее развития. Он замедляет прогрессирование нейродегенеративного заболевания путем удаления липких сгустков токсичного белка бета-амилоида из мозга. Почти все предыдущие экспериментальные препараты, использующие тот же подход, потерпели неудачу.

Ранее GxP News писали о проблеме с разработками лекарственных препаратов от болезни Альцгеймера. Так, первый препарат Aduhelm от Biogen потерпел неудачу.

gxpnews