В Карелии появится завод по производству пищевых добавок из водорослей

На территории Республики Карелия к осени 2025 года планируется построить предприятие по производству пищевых добавок из сырья, добываемого в Белом море, в частности, из водорослей. Выпускаемая здесь продукция будет применяться в том числе в фармацевтической отрасли, считает глава региона Артур Парфенчиков.

«Рад, что у нас появляются такие инновационные производства. Фактически создаем новую отрасль», – подчеркнул он.

Проект реализует ООО НПО «Биомедицинские инновационные технологии». С 2005 года компания занимается производством лечебного, специализированного, спортивного и детского питания, БАД, напитков и косметики. Сырье для нового направления компания будет добывать самостоятельно, так как в Белом море у нее имеется промысловая база.

Ранее сообщалось, что собственное фармацевтическое производство, базирующееся на уникальных природных биоматериалах, планируется создать в Приморском крае. Для реализации этого проекта, впрочем, необходима государственная поддержка.

gxpnews