Novo Nordisk запустит продажи Wegovy в Китае

Датская Novo Nordisk анонсировала запуск своего препарата против ожирения Wegovy (семаглутид) на территории Китая, где около 180 млн жителей страдают из-за избыточного веса. Китайский фармацевтический рынок, занимающий вторую позицию в мировом масштабе, стал ареной конкурентной борьбы после того, как в июле местные регуляторы одобрили аналогичный препарат от Eli Lilly (тирзепатид).

Аналитики прогнозируют стремительный рост рынка препаратов для снижения веса, который может достичь отметки в $150 млрд к 2030 году. В связи с этим обе компании активно расширяют производственные возможности для удовлетворения растущего спроса.

На китайском рынке месячный курс Wegovy в стартовой дозировке будет доступен по цене 1400 юаней (около $193), что значительно ниже стоимости в $1349 в США. После июньской регистрации в Китае препарат первоначально будет доступен только для приобретения за личные средства пациентов.

Напомним, что с момента выхода на американский рынок в 2021 году и последующего распространения в 15 других странах, Wegovy демонстрирует впечатляющие результаты продаж. Успех препарата способствовал росту акций Novo Nordisk до исторического максимума, в результате чего рыночная стоимость компании достигла внушительной отметки в $449 млрд долларов.

Срок действия патентов на семаглутид от Novo Nordisk в Китае истекает в 2026 году. Местный китайский фармпроизводитель Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering уже разработал свой аналог, который получил название Jiyoutai.

gxpnews