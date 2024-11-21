«Промомед» испытывает эффективность ЛП от COVID-19 при гриппе

«Промомед» испытывает эффективность препарата от COVID-19 при гриппе. Согласно данным Госреестра лекарственных средств, в начале ноября российская компания получила от Минздрава РФ разрешение на проведение соответствующих клинических исследований: в протоколе под названием MOL-042024 испытуемый препарат фигурирует в капсулах по 200 мг. В такой же форме и дозировке сейчас выпускается молнупиравир, в том числе «Промомедом» — под брендом «Эсперавир».

В клинических испытаниях сравнения с плацебо принимают участие 430 пациентов в десяти медучреждениях — эксперимент будет длиться до декабря 2025 года. Спрос на препараты молнупиравира во всем мире сильно упал вместе с заболеваемостью COVID-19. В 2022 году в РФ госзаказчики разместили 53 тендера на молнупиравир на 1,8 млрд рублей (в начальных максимальных ценах, данные портала госзакупок), в 2023 году — 35 на 258,6 млн рублей, за десять месяцев этого года — 99 тендеров на 102,3 млн рублей.

Тенденция подтверждается данными Росздравнадзора. Согласно данным реестра службы, в 2022 году на рынок поступило 150 серий препаратов молнупиравира разных брендов, а в 2023 — только 12. За десять месяцев этого года — пять серий.

Напомним, оригинальный препарат подставлялся в Россию MSD под брендом «Лагеврио», однако зарубежная компания отозвала регудостоверение на свой продукт в связи с появлением дженериков (регудостоверения на эти лекарства держат девять российских компаний). Согласно данным московской справочной аптек, «Эсперавир» — самый доступный дженерик: препарат в дозировке 400 мг предлагается в 543 столичных аптеках, другие дженерики молнупиравира — менее чем в десяти розничных точках.

Следовательно, испытания препаратов молнупиравира при гриппе — это логичный шаг фармкомпаний, выпустивших его дженерики. Вероятно, примеру «Промомеда» обязательно последуют другие компании.

gxpnews