FT: фармкомпании призвали отказаться от исследований на мечехвостах

Крупнейший банк Франции BNP Paribas присоединился к призывам защитников окружающей среды об отказе использования крови мечехвостов в лабораторных исследованиях лекарств. Информация об этом размещена в Financial Times (FT), заметил РБК.

Подразделение по управлению активами банка разослало письма 14 фармкомпаниям с просьбой перейти в тестированиях препаратов на синтетический аналог крови мечехвостов – рекомбинантный фактор С (rFC), так как популяция этих морских беспозвоночных стремительно сокращается.

«Каждое инъекционное лекарство, включая вакцины, каждое устройство, имплантируемое в организм, включая кардиостимуляторы, все они зависят от тестирования на эндотоксины, все они зависят от этого одного животного, которое умирает», – заявил глава американского подразделения по управлению активами BNP Paribas Адам Канцер.

Голубая кровь мечехвостов используется для выявления эндотоксинов: при попадании даже незначительного количества болезнетворных бактерий или прочих чужеродных микроорганизмов она сворачивается. В период массового распространения COVID-19 спрос на этот ресурс увеличился. Несколько видов мечехвостов сейчас отмечены как уязвимые. Как пишет FT, в США в 2021 году для извлечения крови было добыто почти 720 тысяч мечехвостов, из которых в результате забора крови погибли 112,1 тысячи особей.

Некоторые фармкомпании постепенно переходят на синтетический аналог. В частности, американская Eli Lilly перевела около 80% мощностей по тестированию на эндотоксины на rFC. Швейцарская Lonza, которая разработала синтетический аналог крови мечехвоста, назвала отсутствие стандартов по использованию rFC основной причиной того, что аналог пока не способен заменить кровь мечехвостов повсеместно.

Подробнее о передовых методах, которые освобождают животных от участия в экспериментах при разработке новых лекарств – в материале GxP News.

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