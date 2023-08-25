В «Сириусе» проводят доклинические исследования мРНК-вакцины против туберкулеза

Специалисты Научного центра трансляционной медицины Университета «Сириус» рассказали о промежуточных результатах доклинических испытаний мультиэпитопной мРНК-вакцины против туберкулеза. В ходе исследований, проведенных на грызунах, препарат показал эффективность, сообщает пресс-служба образовательного центра.

От привычных противотуберкулезных вакцин, содержащих белок возбудителя, который получают различными биотехнологическими методами, эта разработка отличается тем, что синтез антигенов возбудителя осуществляется естественным путем в организме человека. Поэтому она обладает высокой иммуногенностью, пояснили в пресс-службе.

“На данный момент единственной одобренной вакциной для профилактики туберкулеза является БЦЖ. Главный недостаток ее в том, что она не обеспечивает полную защиту от туберкулеза легких у взрослых. Использование БЦЖ для ревакцинации взрослых не рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, так как риск побочных эффектов перевешивает возможную пользу”, – приводятся в публикации слова директора Научного центра Романа Иванова. Он подчеркнул, что разработка «Сириуса» будет более эффективной чем БЦЖ.

О создании новой противотуберкулезной вакцины сообщалось весной 2023 года. В настоящее время разработка проходит доклинические испытания, а после будет подана заявка на клинические исследования.

Напомним, в 2021 году сообщалось о планах «Сириуса» по разработке препаратов на основе мРНК, главным образом для того, чтобы лечить устойчивые к антибиотикам инфекции.

gxpnews