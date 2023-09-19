«Промомед» выводит на рынок первый отечественный лираглутид

Запись о регистрации Энлигрии в ГРЛС появилась 14 сентября. В «Промомеде» рассказали, что препарат будет выпускаться в форме запатентованной шприц-ручки для подкожного введения. Как уточнила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева, лекарство будет особенно эффективно против висцерального ожирения, распространенного среди мужского населения. Вводить лекарство необходимо раз в сутки. Поступление препарата в аптеки ожидается во второй декаде октября текущего года.

На данный момент цена на препарат, входящий в перечень ЖНЛВП, не зарегистрирована. Операционный директор «Промомеда» Илья Бардин-Денисов рассказал, что сейчас из-за дефицита лираглутида на рынке стоимость препарата доходит до 45 тысяч рублей за упаковку и пообещал, что цена на Энлигрию будет существенно ниже. Как уточнили в пресс-службе «Промомеда», компания займется полным циклом производства препарата. Субстанцию будет поставлять АО «Биохимик», входящее в ГК «Промомед».

По данным Cursor, в 2021 году объем продаж препаратов с лираглутидом – Виктоза и Саксенда – составил 150,5 млн рублей. В 2022 году рынок препарат снизился до 77,9 млн, а в 2023 году составил всего 37,1 млн рублей. Ранее единственным поставщиком этих лекарств была компания Novo Nordisk, препараты сделали датскую компанию крупнейшей по капитализации в Европе. В России Novo Nordisk поставляла препараты Сультофай, Саксенда и Виктоза до решения о прекращении поставок на отечественный рынок.

Линейку «глутидов» в «Промомеде» также планируют дополнить другими препаратами – Квинлиро (лираглутид) и Квинсента (семаглутид). Оба лекарства находятся на стадии регистрации.

Ранее Vademecum рассказывал о патентном споре «Промомеда» и Eisai. Японская компания требует через суд прекратить производство и поставки отечественного дженерика для лечения онкозаболеваний Эрибулин-Промомед и отменить его регистрацию. Пока у зарубежной фармкомпании не получается повлиять на реализацию препарата. Суды заморозили иск Eisai до появления решения по параллельному иску «Промомеда», который в свою очередь пытается оспорить действующий до 2024 года патент японского конкурента. Эксперты прогнозируют, что Eisai не успеет добиться успеха в судах до истечения срока патента.

В июне разрешение на проведение КИ I фазы своего семаглутида получила компания «Герофарм».

Фото: promomed.ru

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