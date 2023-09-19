В МВД раскрыли детали дела о хищении у Минпромторга 786 млн рублей при реализации программы по фарммедпрому

Уголовное дело в отношении Сергея Волкодава – брата экс-главы Главного военно-строительного управления №6 («Дальспецстрой») Юрия Волкодава – с июня 2020 года расследует 12-й отдел по борьбе с хищением бюджетных средств следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве. Вину Сергей Волкодав не признает. В конце августа 2023 года предпринимателя задержали в Москве в собственном автомобиле Nissan. На данный момент фигурант находится под арестом.

Изначально дело о мошенничестве расследовали в отношении неустановленных лиц, однако позднее следствие вышло на Сергея Волкодава. По версии правоохранителей, преступный умысел у предпринимателя возник в июне 2013 года – тогда он, «преследуя корыстные мотивы личного обогащения, создал устойчивую и сплоченную группу с целью совершения тяжкого преступления».

В материалах дела указано, что Волкодав якобы разработал план хищения бюджетных средств и после заключения государственных контрактов с Минпромторгом получал деньги на расчетные счета подконтрольных организаций, создавая видимость исполнения обязательств. Как считает следствие, значительную часть денег он переводил на счет аффилированных компаний, которые не имели отношения к исполнению госконтрактов.

В МВД уточнили, что Волкодав для осуществления плана привлек гендиректора ООО «ЭрЭсКью» (сейчас компания является банкротом) Сергея Тюрина и гендиректора ООО ПО «ТЭК» Василия Вязовченко. В результате в 2013 году компания ООО «ЭрЭсКью» и Минпромторг заключили два госконтракта – один предполагал разработку технологий и организацию производства рентгеновского излучателя для компьютерного томографа, а второй – для ангиографа. На эти цели ведомство направило на счет компании 786 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что работы по заключенным контрактам в срок не выполнили. При этом, якобы для сокрытия хищения бюджетных средств, фигуранты поставили излучатели для томографа и ангиографа, не соответствовавшие техзаданию. Оборудование нельзя было использовать в медицинских целях. Полученные от Минпромторга средства «растворились на счетах» подконтрольных Сергею Волкодаву компаний. Ущерб по делу следствие оценило в 786 млн рублей.

Пока велось расследование по этому делу, Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор Сергею Волкодаву и Юрию Волкодаву по другому эпизоду. Последнего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома «Восточный» и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке и назначили 6,5 года колонии общего режима. Сергея Волкодава обвинили в пособничестве преступлению и назначили 4 года и 9 месяцев колонии. Также с них взыскали 79,4 млн рублей. В декабре 2022 года Хабаровский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и постановил отпустить братьев на свободу с учетом проведенного в СИЗО времени.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЭрЭсКью» зарегистрировано в Москве в 2007 году. Основной вид деятельности компании – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Сергей Тюрин был генеральным директором компании с ноября 2007 года по сентябрь 2015 года. В феврале 2022 года юрлицо исключили из ЕГРЮЛ в связи с банкротством.

В конце августа 2023 года уголовное дело в отношении гендиректора немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля передали в Замоскворецкий районный суд Москвы. Дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в 2013 году. Фигурантов обвиняют в хищении 3,5 млрд рублей при строительстве в Кирове завода «Росплазмы» по производству препаратов крови. С 2015 года фигуранты арестованы заочно.