На ядерном реакторе в Томске будут производить лютеций-177 в промышленных масштабах

На территории ядерного реактора Томского политехнического университета (ТПУ) в Томской области к концу 2023 года завершится установка комплекса по массовому производству изотопа (атома определенной массы) лютеция-177. На его основе здесь же будут выпускать препараты от рака простаты – 10 тысяч доз в год. Производство на реакторе ТПУ станет вторым в России, сообщается на сайте ТПУ.

Уточняется, что специалисты ТПУ используют свою оригинальную технологию выделения лютеция, которая исключает использование ядовитых веществ, таких как ртуть, а также значительно сокращает время переработки – до четырех дней, что позволит нарабатывать большие активности изотопа.

Лютеций-177 получают из стабильного иттербия-176 (редкоземельный металл) по «безносительной» технологии. Герметичную капсулу из оксида иттербия-176 облучают в ядерном реакторе в течение недели, в результате чего получается иттербий-177. Тот в свою очередь генерирует лютеций-177. Затем в специальном «защитном боксе» из облученного иттербия-176 радиохимическими методами выделяют лютеций-177.

«Новый [защитный] бокс был приобретен на средства федеральной программы. Без него было невозможно нарабатывать изотоп лютеций-177 в нужном объеме, несмотря на наличие технологии производства. Ввод в эксплуатацию комплекса “защитных боксов” позволит быстро приступить к производству после его установки в “чистые помещения” и монтажа оборудования, разработанного и изготовленного также специалистами Томского политеха», – заявил начальник производственного отдела радиофармпрепаратов ТПУ Евгений Нестеров. Стоимость нового оборудования – около 80 млн рублей.

Далее для синтеза препарата лютеций смешивают с белком ПСМА – простат-специфическим мембранным антигеном. Он способен связываться с раковыми клетками простаты и доставлять к ним изотоп, прицельно уничтожающий их радиоактивным излучением. В дальнейшем будут доступны другие специфичные белки, необходимые для лечения рака печени, мышечных тканей и головного мозга.

В 2021 году в России стартовали клинические испытания лютеция-177 в качестве препарата для лечения рака предстательной железы. Это быстро прогрессирующий рак, который обычно дает множество метастаз.

gxpnews