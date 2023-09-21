ГК «Фармасинтез» выпустила первую партию инсулина гларгин

АО «Фармасинтез-Норд», входящее в ГК «Фармасинтез», выпустило в гражданской оборот первую партию инсулина гларгин. Регистрационное удостоверение на препарат было получено компанией в конце августа 2023 года. Как сообщили в пресс-службе компании, инвестиции в производство инсулина составили 1,7 млрд рублей.

Инсулин гларгин – первый рекомбинантный аналоговый инсулин длительного действия. Он обеспечивает контроль содержания сахара в крови в течение 24 часов, т. е. принимается всего 1 раз в день.

Ранее сообщалось, что предприятие «Фармасинтез-Норд» приступило к выпуску трех типов рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов): «Генсулин М30», «Генсулин H» и «Генсулин P». Как отмечается в соощении компании, генинсулины являются полными биоаналогами зарубежных препаратов, поэтому соответствуют им по уровню эффективности и профилю безопасности. Мощность завода по производству инсулинов составляет более 5 млн единиц продукции в год. Доступные формы выпуска – флаконы, одноразовые шприц-ручки, а также картриджи для многоразовых шприц ручек.

«Выпуск инсулина гларгин – следующий шаг по обеспечению пациентов современными доступными лекарствами. В планах компании также вывод на рынок в ближайшее время инсулина лизпро – ДНК-рекомбинантного аналога человеческого инсулина», – рассказал Михаил Квасников, генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд».