«Герофарм» вложила 100 млн рублей в фармсклад в Московской области

Фармкомпания «Герофарм» построила склад площадью 2,249 кв. м на территории индустриального парка “Оболенский” в городском округе Серпухов Московской области. Инвестиции в объект составили 100 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

На территории склада которого будет храниться сырье и упаковочные материалы для изготовления инсулиновых шприц-ручек, а также сами медизделия. Запуск нового объекта позволит создать около 10 новых рабочих мест.

Подмосковный завод по производству инсулина «Герофарм» запустила в 2013 году. В Санкт-Петербурге находится еще одно предприятие компании – завод по производству фармсубстанций, необходимых для изготовления инсулиновых препаратов. В состав компании также входит научно-исследовательский центр.

Ранее в развитие подмосковного завода «Герофарм» вложила 163 млн рублей. На объекте площадью более 2000 кв. м установлена дополнительная автоматизированная линия, которая позволит собирать 7 млн шприц-ручек в год. Таким образом, общий объем выпускаемых ежегодно шприц-ручек увеличился до 21 млн инъекторов.

gxpnews