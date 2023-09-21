Подозреваемого в мошенничестве замглавы самарского Минздрава уволили

На сайте правительства Самарской области указано, что у регионального министра здравоохранения Армена Беняна осталось четыре заместителя – Сергей Вдовенко, Татьяна Сочинская, Павел Золотарев и Денис Бутолин.

Асланбека Майрамукаева задержали в августе 2023 года. По версии следствия, несколько подозреваемых вместе с экс-чиновником присвоили себе бюджетные средства, которые предназначались для закупки мониторов пациентов. В июле 2021 года УФСБ установило, что один из руководителей Самарской ОКБ им. В.Д. Середавина заключил государственные контракты на поставку 50 единиц оборудования на общую сумму 34 млн рублей без проведения конкурсных процедур. Контракты заключили с представителями двух неназванных компаний.

Выяснилось, что цена оборудования на 16 млн рублей превысила среднюю рыночную стоимость. Средства, как считает следствие, были присвоены фигурантами дела. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Свою вину Асланбек Майрамукаев не признает.

Кроме того, в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждают в Управлении СК РФ по Самарской области, Майрамукаев требовал от главы неназванной компании передать ему 15 млн рублей за заключение договоров на поставку медицинской техники на общую сумму 147 млн рублей. В СК говорят, что часть взятки замминистра получил в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

Железнодорожный районный суд Самары в начале сентября продлил Асланбеку Майрамукаеву срок содержания в СИЗО с 4 сентября до 11 октября 2023 года.

Майрамукаев несколько лет назад уже был подозреваемым – в деле о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при заключении контрактов на поставку техоборудования и установку ПО по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». Но в октябре 2021 года, как сообщали СМИ, подозрения с него сняли.