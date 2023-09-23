Исследование ЛП AstraZeneca и Daiichi от рака молочной железы достигло основной цели

AstraZeneca сообщила, что ее экспериментальный прецизионный препарат замедлил прогрессирование распространенного рака молочной железы на поздней стадии исследования. Препарат datopotamab deruxtecan, который компания разрабатывает совместно с японской Daiichi Sankyo, находится под пристальным вниманием аналитиков и инвесторов отчасти из-за перспектив класса лекарств, к которому он принадлежит, известного как antibody-drug conjugates (ADC).
ADC состоят из моноклональных антител, ищущих опухоли, в сочетании с химиотерапевтической нагрузкой, убивающей клетки.
Исследование было сосредоточено на опухолях, которые растут в ответ на гормоны эстроген или прогестерон, на которые приходится примерно две трети случаев рака молочной железы. Данные КИ показали, что препарат, сокращенно Dato-DXd, продемонстрировал статистически значимое и клинически значимое улучшение в замедлении прогрессирования определенного типа рака молочной железы у участниц исследования по сравнению с пациентами, получавшими другие методы лечения, такие как химиотерапия.