В 2022 году ФАС установила 864 новые цены на ЛП

В 2022 году ФАС провела экономический анализ более 9000 цен на лекарства. Более 7600 цен были проанализированы относительно регистрации и перерегистрации, более 1200 – в отношении установления цен на дефектурные препараты. Всего за прошлый год ФАС установила 864 экономически обоснованные цены на ЛП. Об этом в пятницу, 22 сентября, на мероприятии XI Партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу» сообщила заместитель начальника управления контроля здравоохранения ФАС России Дарья Старых.

«Сейчас существенно вырос поток заявлений на ежегодную индексацию цен на препараты, в том числе нижнего ценового сегмента. В 2023 году будет проведено не меньше анализов в этой категории. В категории дефектурных препаратов с 2020 года ФАС рассмотрено более 2000 цен. Доля отказов для дешевых лекарств составляет менее 3%. Чаще всего отказы происходят по причине экономической необоснованности новой цены», – отметила она.

ФАС применяет несколько индикаторов при экономическом анализе цен на ЛП. Регулятор смотрит на цены в других странах мира, цены на взаимозаменяемые и аналогичные ЛП, исторические цены закупок, волатильность курса валют, уровень инфляции, фактический рост стоимости сырья и другие показатели.

«При сравнении цены с референтными странами мы преимущественно смотрим на так называемые недружественные страны, поскольку цены в дружеских азиатских и африканских странах значительно ниже, чем те, которые, мы полагаем, смогут потянуть наши производители», – рассказала Дарья Старых.

Помимо этого, с 2020 года ФАС России совместно с фондом «Круг добра» проводит переговоры с поставщиками не зарегистрированных в стране препаратов, которые необходимы для детей с орфанными заболеваниями. Для 30 лекарств и девяти медицинских изделий регулятору удалось добиться снижения цен в два раза от закупок вне фонда.

gxpnews