К чему приведет кризис фармацевтических дистрибьюторов

Начавшийся прошлой весной кризис фармацевтических дистрибьюторов проявился в полной мере в этом году. Столкнувшись с кассовыми разрывами, целый ряд компаний были вынуждены существенно сократить поставки, потеряли свою долю или пришли к банкротству. Главной тенденцией российского рынка поставок лекарственных средств в ближайшее время станет жесткая перестройка и консолидация, прогнозируют эксперты.

Представители компаний-поставщиков начали говорить о кризисе фармдистрибуции еще в апреле-мае 2022 года. В то время участники рынка столкнулись с крайне жесткими условиями: с одной стороны повысилась ставка рефинансирования, с другой, в соответствии с изменениями в Федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики получили возможность принимать товар в течение более длительного срока – до 20 дней, что фактически означало дополнительную отсрочку платежа. Эти факторы способствовали формированию кассовых разрывов у дистрибьюторских компаний и привели к риску неисполнения их обязательств по контрактам. По оценкам участников рынка, маржинальность многих дистрибьюторских компаний снизилась на уровень менее 5% по сравнению с предыдущими периодами, такой уровень рентабельности не позволяет покрыть процент банковской гарантии и оставить плановую рентабельность на уровне прошлых лет. Стало понятно, что в новых реалиях выиграют поставщики, имеющие более развитые отношения с банками, финансовыми группами и производителями.

Финансовая нестабильность и как следствие растущая кредиторская задолженность дистрибьюторских компаний привели к существенной перестройке этого рынка уже в I полугодии 2023 года. По данным аналитической компании RNC Pharma, за этот период 17 из 25 крупных фармацевтических дистрибьюторов потеряли свою долю на рынке поставок по сравнению с тем же периодом 2022 года. В частности, доля лидера рейтинга компании «Протек» снизилась с 11,9% до 11,2%, ФК «Гранд Капитал» – с 6,2% до 5,5%, «Медэкспорт» – 1,7% до 1,3%, «Асфадис» – с 1,2% до 1,1%, «Евросервис» – с 0,7% до 0,3%, «Интерлек» – с 0,4% до 0,2%.

Кассовые разрывы и другие сложности дистрибуции уже привели к скандалам вокруг отдельных компаний: как лидеров рынка, так и игроков второго эшелона. В июне ритейлер «Магнит» объявил о закрытии своего дистрибьюторского бизнеса, которым управляла «Магнит Фарма», бывшая компания «СИА», приобретенная «Магнитом» в 2018 году у Marathon Group. В начале июля стало известно, что Арбитражный суд Пермского края по требованию Сбербанка арестовал счета дистрибьютора «Годовалов». Компания оспорила решение и возобновила работу, но судебное разбирательство спровоцировало иски со стороны других кредиторов. По данным собеседников GxP News среди дистрибьюторских компаний, в 2023 году целый ряд поставщиков из ТОП15 не могли расплатиться с долгами размером в несколько миллионов рублей, суммой, которая в предыдущие периоды для них не являлась критичной.

Показательным событием для рынка стала ситуация вокруг фармдистрибьютора «ПрофитМед». За ноябрь-декабрь 2022 года к компании от кредиторов было подано 32 иска, общая сумма которых составила около 390 млн рублей. В январе петербургский поставщик медизделий компания «Эклиф» объявила о намерении обанкротить головную структуру «ПрофитМед». В мае Московский арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. При этом генеральный директор компании Дмитрий Свирин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По решению Тверского районного суда Москвы ему назначен запрет определенных действий.

В непростой ситуации в новых реалиях оказались и региональные поставщики. В связи со сложной финансовой ситуацией многие из них не могут получить банковские гарантии. В условиях, когда заказчик производит оплату в среднем через 7 дней после поставки лекарств, дистрибьюторы вынуждены изымать средства из оборота, что ухудшает их финансовое состояние. Эти факторы повлияли на сокращение объема государственных контрактов у таких компаний. К примеру, у московского дистрибьютора компании «Фармлайн» число государственных контрактов в 2023 году сократилось почти на 40% до 1306, в то время как с 2019 года этот показатель постоянный рос, при этом общая сумма контрактов сократилась почти вдвое – до 3,5 млрд рублей.

Для региональных поставщиков ситуация усугубляется поправками в № 444-ФЗ от 04.08.2023, дающими субъектам России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Такая схема позволяет экономить средства региональных бюджетов и обеспечивать больницы. Кроме того, активными участниками рынка поставок лекарств становятся региональные ГУП фармации благодаря организованной локальной логистике и возможности хранения препаратов в регионе. Эти факторы усиливают конкуренцию внутри субъектов и ослабляют позиции независимых региональных поставщиков.

По прогнозам экспертов, опрошенных GxP News, финансовый кризис дистрибьюторских компаний уже в ближайший год приведет к уходу с рынка значительной части игроков и консолидации этого сектора, а значит, – фармпроизводителям будет необходимо в значительной степени пересматривать свои стратегии работы с дистрибьюторскими компаниями. В частности, одной из актуальных тенденций является то, что фармацевтические производители на фоне кризиса поставщиков начинают все больше выходить в торги самостоятельно.

gxpnews