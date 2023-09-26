Novo Nordisk построит центр для поддержки развития клеточных технологий

Novo Nordisk инвестирует $136 млн в создание предприятия по производству клеточной терапии в Дании. Центр расположится на территории Датского технического университета (DTU) и в частности будет производить стволовые клетки для ранних клинических испытаний лекарств.

Задача компании – “ликвидировать критический разрыв” между прорывными результатами, полученными в лабораториях, и ранними клиническими испытаниями I/II фазы, рассказал СМИ представитель Novo Nordisk.

В компании надеются, что новый центр поспособствует снижению стоимости клеточных терапий – в частности за счет целенаправленного поиска подходящих стратегических партнеров, что обеспечит оперативное принятие решений по переходу от разработки к клиническим испытаниям. А размещение такого центра в DTU обусловлено возможностью сформировать кадровый резерв для работы в данной области, говорится в заявлении.

Согласно тенденции последних лет, ведущие фармкомпании все активнее работают над сложными методами лечения, такими как клеточная терапия, мРНК и различные методы генной терапии. О том, почему это – потенциальный толчок к трансформации финансовой системы в фарминдустрии – в материале GxP News.

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