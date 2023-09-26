Правительство РФ направит фонду «Защитники Отечества» 5 млрд рублей

Вопрос о предоставлении гранта госфонду рассмотрели на заседании правительства 22 сентября. Средства направят из резервного фонда правительства. Деньги пойдут на «выполнение поставленных перед фондом задач», основной из них является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших.

Кроме лекобеспечения и предоставления ТСР, фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам получить дополнительное образование, организует переобучение и трудоустройство, оказывает помощь в получении документов и социальной адаптации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки ветеранов и семей погибших участников СВО в апреле 2023 года. Планируется, что финансирование деятельности фонда будет осуществляться из средств федерального бюджета и пожертвований. Филиалы фонда создадут во всех регионах страны.

Председателем фонда является первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместителем – вице-премьер Татьяна Голикова. Также в составе наблюдательного совета есть и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В июне Правительство России предоставило госфонду грант в размере 1,3 млрд рублей на функционирование организации. Отмечалось, что средства должны распределить до 31 августа, из них 25 млн рублей пошли на организацию оказания психологической помощи ветеранам СВО, 189,1 млн рублей, предположительно, предназначены для обучения социальных координаторов фонда, а 562,9 млн рублей – на оплату их труда.

В сентябре 2023 года правительство утвердило Правила ведения информационного ресурса для закупок лекарств, медизделий и ТСР для обеспечения участников СВО. Госфонду «Защитники Отечества» поручили взять на контроль работу указанного сайта «в целях реализации дополнительных финансовых механизмов» для приобретения необходимых для военнослужащих товаров и услуг».

Кроме того, были утверждены Правила приобретения лекарств и меизделий для ветеранов СВО. Закупки смогут проводить как в закрытом, так и открытом виде, также допускается проведение торгов с единственным поставщиком. Торги будут проводить на сайте госфонда. Поставщикам необходимо передавать лекарства и медизделия напрямую клиникам, но исключительно тем, кто работает по ОМС. Еще одно условие – итоговые получатели должны находиться на амбулаторном лечении.

Фонду также поручено проводить мониторинг движения и учета лекарств, медизделий и ТСР между филиалами. Организации-получатели ежемесячно должны отчитываться об остатках поставленных наименований, причем филиалы могут формировать резерв лекарств, медизделий и ТСР.