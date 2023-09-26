На рынке госзаказа резко подешевели дженерики леналидомида

Патентная защита оригинального препарат Ревлимид (леналидомид) от американской фармкомпании истекла в России в июле 2022 года. Теперь на госзакупках приходится приобретать дженерики, которых в стране зарегистрировано около 15.

По данным Headway Company, с января по август 2023 года средняя стоимость леналидомида по всем гостендерам, в том числе региональным, показала снижение в два раза. В 2022 году средняя цена препарата по федеральным госконтрактам составила 88 тысяч рублей за упаковку. Леналидомид закупают с 2016 года для программы «14 ВЗН», причем самый большой объем средств по данной программе расходовался именно на леналидомид – по 8,2 млрд рублей ежегодно в 2020–2022 годах.

Самое заметное снижение с начала 2023 года зафиксировали при заключении крупнейшего контракта со стартовой стоимостью 1,02 млрд рублей. Закупить 10,2 тысячи упаковок планировал Федеральный центр планирования и лекобеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Всего в торгах приняли участие восемь компаний. В итоге аукцион выиграл «Биокад», который согласился поставить указанный объем почти в 200 раз дешевле – за 5,4 млн рублей (527 рублей за упаковку), хотя дженерик Рупсулимид зарегистрирован по цене 96,2 тысячи рублей за упаковку.

В фармкомпании пояснили, что на госзакупках методика ценообразования дженериков предусматривает снижение цен на них примерно на 30%. Окончательная же цена закупки определяется на открытом аукционе. По данным «Биокада», лечение леналидомидом становится доступнее для пациентов, поэтому «высвобождаются средства системы здравоохранения».

Еще один контракт выиграл «Биопрепарат», который поставит дженерик от «Промомеда» за 1 тысячу рублей за упаковку. Общая стоимость составила 1,9 млн рублей, цена была снижена в 50 раз. В целом за восемь месяцев 2023 года структуре Минздрава удалось закупить леналидомид на 232,3 млн рублей при общей начальной цене аукциона 1,48 млрд рублей.

Региональные операторы госзакупок с начала года закупили препарат на 905 млн рублей. Им также удалось добиться от фармкомпаний серьезного снижения цены. Например, «Р-Фарм» и «Озон Фармацевтика» поставили свои дженерики в регионы по цене упаковки до 10 тысяч рублей. Фармкомпании отмечают, что сейчас при продаже леналидомида наблюдается высокая конкуренция, поэтому игрокам приходится идти на существенное снижение цен на гостендерах.