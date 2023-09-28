Производство вакцины от оспы «ОртопоксВак» запустят в центре «Вектор»

«Ведется работа о том, чтобы начать это производство. Намерение, несомненно, есть, потому что опасность не только оспы обезьян, существует опасность возникновения патогенных вариантов из других заносов. Эта вакцина важна почему для производства, потому что вакцина классическая, которая использовалась, она очень реактогенна и в относительно высоком проценте случаев вызывает тяжелые побочные реакции. <…> Поэтому в 1980 году, когда было объявлено, что натуральная оспа ликвидирована, было настоятельно рекомендовано всем странам прекратить вакцинацию против оспы», – сказал Щелкунов.

Он добавил, что это вакцина четвертого поколения, в которой используется ослабленный вариант вируса, у которого при помощи методов геномной инженерии удалены шесть генов. Доклинические и клинические испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна. Она зарегистрирована в ноябре 2022 года.

gxpnews