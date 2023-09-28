«Ъ»: 40% россиян сталкивались с отсутствием в аптеках положенного льготного ЛП

По данным исследования Всероссийского союза пациентов, в 2023 году пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) испытывают меньше проблем с доступностью медпомощи и терапии, чем в 2022 году, однако показатели до сих пор не вернулись на уровень 2021 года. Так, 35,8% льготников не получили бесплатных и положенных им лекарств; в 2022 году таких респондентов было 39%, а в 2021 году – всего 19%. Эксперты признают, что санкционные ограничения усугубили проблему с обеспечением лекарствами, но говорят, что «могло быть и хуже». В Росздравнадзоре заявили, что жалоб от «сердечно-сосудистых» пациентов на отказ в бесплатных лекарствах в последнее время нет, пишет «Ъ».

Исследование ВСП показало: две трети пациентов видят улучшения в системе медицинской помощи при ССЗ за последний год. Треть пациентов улучшений за последний год не заметили. Причем в 2023 году таких граждан больше, чем в 2021 году (19,6%), но меньше, чем в 2022 году (45,5%).

В 2023 и 2022 годах гораздо больше пациентов льготных категорий испытывали сложности с получением лекарств в сравнении с 2021 годом. 35,8% льготников не получали положенные им лекарства по независящим от них причинам (в 2022 году таких респондентов было 39%, в 2021 году – 19%). С отсутствием льготных препаратов в аптеке в 2023 году столкнулись 42,5% опрошенных, это меньше, чем в 2022 году (56,2%), но гораздо больше, чем в 2021-м (26,5%). Из-за трудностей с получением рецепта в 2023 году 53% льготников покупали препараты, положенные им бесплатно (в 2022 году – те же 53%, в 2021 году – 32,6%). Источник из сферы здравоохранения называет одну из возможных причин: рецепт выписывается по действующему веществу, поэтому граждане покупают препарат, если хотят его от конкретного производителя.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев настаивает, что решить проблемы пациентов могли бы, например, совершенствование процессов планирования и обеспечения льготными лекарствами и расширение количества аптек, участвующих в этой программе.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указывает: если раньше основной пул проблем приходился на особенности работы системы госзакупок, то последние два года к ним подключились санкционные ограничения и вызванные ими сложности с логистикой. Однако он не считает ситуацию чересчур тревожной.

О том, что проблема дефицита льготных кардиологических препаратов, возникшая в связи с перебоями в поставках в 2022 году, сейчас решается, говорит и кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Мураз Шамбатов. По его словам, многие из таких лекарств уже замещены аналогами.

gxpnews