Мурашко: «В России производится 80% жизненно важных препаратов»

Российские фармкомпании производят 80% лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), это является дополнительной гарантией будущей стабильности цен на лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Поскольку 80% лекарственных препаратов производится в России из жизненно важного списка, это, в общем, такая дополнительная гарантия, что цены будут стабильными на лекарственные препараты», – сказал он.

Он также добавил, что оценивает ситуацию с обеспеченностью препаратами как стабильную, система мониторинга позволяет специалистам видеть общую картину по вводу лекарств в гражданский оборот.

gxpnews