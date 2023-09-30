В Великобритании открылся первый центр по разработке РНК-продуктов

The Centre for Process Innovation (CPI) открыл в Дарлингтоне новый центр по разработке передовых вакцин и терапевтических средств в области РНК стоимостью 26,4 млн фунтов стерлингов, который будет поддерживать разработку и производство продуктов РНК на ранних стадиях клинических испытаний.

Центр имеет возможность производить 100 млн вакцин ежегодно в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в будущем. Но он также предоставит материал для клинических испытаний, работы над лечением инфекционных и неинфекционных заболеваний – важнейший шаг в предоставлении пациентам новых, более эффективных лекарств.

Будучи первым подобным учреждением в Великобритании, центр может производить вакцины и методы лечения, инкапсулированные в липидные наночастицы, а также самоамплифицирующиеся РНК, которые обладают «огромным потенциалом», заявил Фрэнк Миллар, генеральный директор CPI.

CPI был создан правительством Великобритании в 2004 году, чтобы устранить разрыв между наукой, инвесторами и коммерческими компаниями для проведения исследований и вывода на рынок новых перспективных методов лечения. Он предназначен для того, чтобы предоставить своим партнерам доступ к экспертам, оборудованию и финансированию для снижения рисков и затрат, связанных с разработкой продукта.

Группа уже работает над несколькими проектами по РНК, включая сотрудничество с VaxEquity, которая разрабатывает первую РНК-вакцину против гриппа.

Центр в Дарлингтоне – не первый шаг CPI в обеспечении готовности Великобритании к чрезвычайным ситуациям. В 2020 году началось строительство центра по производству и инновациям в области вакцин в Оксфордшире. Правительство инвестировало в этот объект 93 млн фунтов стерлингов ($118 млн) и еще 131 млн фунтов стерлингов ($168 млн) в начале пандемии, чтобы ускорить его строительство и увеличить мощности. Но строительство объекта так и не было завершено, и в феврале 2022 года CPI продал его компании Catalent, объяснив это тем, что промышленность взяла на себя производство вакцин против COVID-19.

gxpnews