«Фармасинтез-Норд» выпустил первую партию препарата «Миелодест»

В сентябре 2023 года АО «Фармасинтез-Норд», входящее в ГК «Фармасинтез», выпустило первую партию препарата «Миелодест» (помалидомид). Препарат зарегистрирован в июне 2023 года и выпускается в трех дозировках: 1, 2 и 4 мг.

«Миелодест» относится к группе цитостатиков и применяется для лечения пациентов в возрасте от 18 лет с множественной миеломой. Это злокачественная плазмоклеточная опухоль, продуцирующая моноклональные иммуноглобулины, которые внедряются в прилежащую костную ткань и разрушают ее. К характерным проявлениям заболевания относятся литические поражения костей, переломы, почечная недостаточность, гиперкальциемия, анемия и рецидивирующие инфекции.

Препарат «Миелодест» применяется в комбинации с другими лекарственными препаратами, применяемыми в комплексной терапии онкологических заболеваний.

Множественная миелома обычно не поддается лечению. Однако признаки и симптомы могут быть значительно уменьшены благодаря правильно подобранной схеме лечения. Препарат «Миелодест» способен воздействовать на иммунную систему организма и непосредственно на раковые клетки.

Как отметил генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников, на сегодняшний день объем производства противоопухолевых препаратов предприятием составляет 5,6 млн упаковок в год. Весной 2023 года президент РФ Владимир Путин открыл вторую очередь завода. Ведутся проектные работы по строительству третьей очереди. В дальнейшем объемы производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будут только увеличиваться, что позволит закрыть потребности не только внутри страны, но быть активнее представленными на рынке дружественных стран.

АО «Фармасинтез-Норд» (входит в группу компаний «Фармасинтез») – современный фармацевтический научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке и производстве лекарственных препаратов. Противоопухолевые препараты производства АО «Фармасинтез-Норд» экспортируются в страны СНГ и Доминиканскую Республику.

gxpnews