ГК «Фармасинтез» – лидер в ключевых сегментах фармрынка

Аналитическая компания AlphaRM подвела итоги аудита розничного и государственного фармрынка в РФ за семь месяцев 2023 года. Согласно этим данным, ГК «Фармасинтез» заняла:
1-е место:
- В сегменте государственных закупок в упаковках за первое полугодие 2023
- Среди производителей противоопухолевых препаратов за семь месяцев 2023 года
- В производстве цитостатических гормонов в стоимостном выражении по итогам двух кварталов текущего года
Также компания стала лидером:
- Среди производителей госпитальных растворов в сегменте государственных закупок
- В списке производителей противотуберкулезных препаратов в натуральном выражении
- В производстве препаратов для диагностики среди российских производителей
Кроме того, согласно данным RNC Pharma, ГК «Фармасинтез» вошла в число крупнейших производителей ОТС-препаратов, продемонстрировав девятикратный рост динамики отгрузок за первое полугодие 2023 года.