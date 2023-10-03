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ГК «Фармасинтез» – лидер в ключевых сегментах фармрынка

Аналитическая компания AlphaRM подвела итоги аудита розничного и государственного фармрынка в РФ за семь месяцев 2023 года. Согласно этим данным, ГК «Фармасинтез» заняла:

1-е место:

  • В сегменте государственных закупок в упаковках за первое полугодие 2023
  • Среди производителей противоопухолевых препаратов за семь месяцев 2023 года
  • В производстве цитостатических гормонов в стоимостном выражении по итогам двух кварталов текущего года

Также компания стала лидером:

  • Среди производителей госпитальных растворов в сегменте государственных закупок
  • В списке производителей противотуберкулезных препаратов в натуральном выражении
  • В производстве препаратов для диагностики среди российских производителей

Кроме того, согласно данным RNC Pharma, ГК «Фармасинтез» вошла в число крупнейших производителей ОТС-препаратов, продемонстрировав девятикратный рост динамики отгрузок за первое полугодие 2023 года.

gxpnews

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2 октября, 2023 | Просмотров: 71