AlphaRM: объем фармрынка за 8 месяцев 2023 года составил 5,28 млрд упаковок

За восемь месяцев 2023 года объем коммерческого фармацевтического рынка и отгрузок препаратов в госсегменте составил 5,28 млрд упаковок. Всего было продано ЛП, БАД, медизделий и прочего ассортимента на сумму в 1 701 млрд рублей. Это на 1% больше в натуральном, и на 1% меньше в денежном выражении, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщила гендиректор компании AlphaRM Анна Ермолаева на XV Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?».

«Прирост рынка в упаковках – очень интересный момент. Мы много лет фиксировали рост продаж в рублях и снижение в натуральном выражении. Объяснялось это и укрупнением упаковок, и снижением потребления. Даже в пандемийные годы продажи в натуральном выражении снижались. Сейчас вы видим пусть и малый, но рост. Одна из тенденций, которой можно объяснить этот феномен – люди стали больше внимания уделять профилактике. Ковид в каком-то смысле научил всех больше заботиться о своем здоровье», – отметила она в ходе презентации.

Доля розничного сегмента в общей структуре продаж продолжает нарастать, а госзакупок – снижаться. Сейчас около 64% ЛП покупается на деньги потребителя, а не государства, следует из аналитики компании.

Количество аптек по итогам восьми месяцев также выросло – до 76,6 тыс. точек. Лидерами по приросту количества точек стали сети «Ригла», «Апрель» и «Имплозия». Они же занимают три первых места в ТОП-20 аптечных сетей по доле рынка. При этом по регионам аптечные сети распределяются неравномерно. Так, к примеру, в Московской области и Москве насчитывается почти по 5 тыс. точек на 10 тыс. человек, а в Ненецком и Чукотском АО всего по 50 аптечных пунктов.

Среди различных сегментов аптечного рынка наблюдаются восстановление спроса на рецептурные препараты. Это связано с полным потреблением того запаса, который был создан покупателями в первом полугодии прошлого года.

«Отдельная ситуация наблюдается на рынке БАД. Несмотря на новости о все большем объеме продаж биодобавок на маркетплейсах, аптечные продажи БАД все же выросли на 16%. Дальнейшая динамика этого сегмента будет во многом зависеть от того, насколько маркетплейсы будут готовы к обязательной маркировке БАД и насколько производитель будет готов рисковать, отдавая свой товар на маркетплейс, а не аптекам, которые за два года уже полностью маркировку освоили», – подчеркнула Анна Ермолаева.

Сейчас, по ее словам, около 36-40% всех БАД продается на маркетплейсах.

gxpnews