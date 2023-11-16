Поставщика медцентра Минздрава РФ обвинили в хищении 15 млн рублей

По версии следствия, с 25 апреля по 25 июля 2022 года Дронов, будучи гендиректором ООО «НордВестСтрой», заключил два госконтракта с НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава на поставку медоборудования – лазера для селективной трабекулопластики стоимостью около 11,2 млн рублей и системы оптической когерентной томографии сетчатки стоимостью около 18,5 млн рублей. Компании выплатили аванс в 15,2 млн рублей для старта исполнения контракта – закупка была оплачена за счет нацпроекта «Здравоохранение».

Именно эти средства, считает обвинение, Дронов присвоил и использовал по своему усмотрению. Мужчина признал вину в полном объеме, как уточнила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НордВестСтрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2008 году. В 2022 году выручка компании составила 32,5 млн рублей, чистая прибыль – 7 млн рублей. В 2022 году компания, помимо НМИЦ им. Гельмгольца, заключила контракты с Депздравом Москвы на поставку медизделий, с ФМБА России на поставку легковых автомобилей, а также отремонтировала здание стоматологической поликлиники №30 в Санкт-Петербурге.

В октябре 2023 года Главное управление МВД завершило расследование другого уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного также по ч. 4 ст. 159 УК РФ, против гендиректора московского ООО «Ремак МСК» за махинации при строительстве корпуса Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Ущерб бюджету РФ от действий фигуранта и его предполагаемого подельника в МВД оценили в 159 млн рублей.