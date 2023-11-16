В ОЭЗ «Технополис „Москва”» на полную мощность заработал завод «Ветбиохим»

Построенный в 2022 году завод компании «Ветбиохим» заработал на полную мощность. Ежегодно здесь будут выпускать порядка 5,5 млн флаконов живых вакцин, 10 млн единиц жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 млн химико-фармацевтических средств. Вся продукция замещает импортные аналоги, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Предприятие площадью 6500 кв. м расположено на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”», инвестиции в проект составили 2 млрд рублей. Благодаря запуску нового объекта «Ветбиохим» увеличил выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных в первом полугодии 2023 года на 30% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В настоящее время ассортимент компании составляет более 100 биологических препаратов, при этом линейка товаров является собственной разработкой. Так, в 2022 году компания подготовила к регистрации четыре своих новых препарата, а также наладила выпуск инактивированной вакцины «Комбовак-Эндомаст», предназначенной для борьбы с инфекционными маститами и эндометритами крупного рогатого скота.

В 2023 году производственная площадка «Ветбиохим» получила аттестацию по стандарту GMP Турецкой Республики. Это дает предприятию возможность выйти не только на турецкий, но и на международный рынок. На экспорт планируется поставлять до 10 млн вакцинных препаратов в год.

gxpnews