В АГАС приняли новых членов

Ассоциация государственных аптечных сетей расширила свои ряды. В нее вошли четыре новые фармации.
По итогам заседания правления Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) приняла четырех новых членов:
- Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация».
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» Министерства здравоохранения Хабаровского края.
- Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан.
- Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация».
Фото: Ринат Васбеев