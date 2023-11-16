ВОЗ выдал первое разрешение на производство препарата против малярии африканской компании Из краснодарских аптек изъяты поддельные лекарства на 23 млн рублей » В АГАС приняли новых членов Ассоциация государственных аптечных сетей расширила свои ряды. В нее вошли четыре новые фармации. По итогам заседания правления Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) приняла четырех новых членов: Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация». Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» Министерства здравоохранения Хабаровского края. Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан. Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация». Фото: Ринат Васбеев pharmvestnik