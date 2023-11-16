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В АГАС приняли новых членов

Ассоциация государственных аптечных сетей расширила свои ряды. В нее вошли четыре новые фармации.

По итогам заседания правления Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) приняла четырех новых членов:

  1. Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация».
  2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» Министерства здравоохранения Хабаровского края.
  3. Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан.
  4. Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация».

Фото: Ринат Васбеев

pharmvestnik

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14 ноября, 2023 | Просмотров: 81