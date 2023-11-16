ГК «Фармасинтез» выпустила первую партию ноотропного препарата «Нооредит»

АО «Фармасинтез», входящее в ГК «Фармасинтез», выпустило первую партию препарата «Нооредит». Он был зарегистрирован в РФ в августе 2023 года и на данный момент выпускается в дозировке 100 мг. В декабре 2023 года планируется выпуск второй партии препарата объемом 40 тысяч упаковок.

«Нооредит» содержит действующее вещество фонтурацетам, которое является средством, применяемым при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. Лекарственное средство выпускается на базе иркутского предприятия ГК «Фармасинтез». Участок грануляции цеха стерильных и твердых лекарственных форм оборудован новейшим швейцарским оборудованием, вся продукция выпускается в строгом соответствии со стандартами GMP.

«Нооредит» стал вторым ноотропом в линейке «Фармасинтеза»: с 2022 года компания выпускает ноотропный препарат «Нооактив», применяемый при ишемическом инсульте, черепно-мозговой травме, когнитивных нарушениях.

gxpnews