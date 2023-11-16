NHS: рак шейки матки будет ликвидирован к 2040 году благодаря вакцинации от ВПЧ

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) взяла на себя обязательство ликвидировать рак шейки матки к 2040 году. В реализации этого плана ключевую роль должно играть повышение уровня вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) и повсеместное распространение скрининга. Об этом заявила исполнительный директор NHS Аманда Притчард на ежегодной конференции NHS Providers, проходившей с 14 по 15 ноября.

В настоящее время NHS предлагает вакцину Gardasil 9 компании MSD, которая применяется для вакцинации мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет, а также лиц из групп повышенного риска. В пресс-релизе от 15 ноября говорится, что NHS будет повышать доступность вакцин за счет целенаправленной работы с населением и предложения вакцинации в более удобных местах, например, в библиотеках и общественных центрах.

В NHS добавили, что предоставление местным медицинским бригадам большей гибкости в определении местоположения служб вакцинации, а также модернизация приложения NHS App для улучшения доступа к онлайн-записи на вакцинацию помогут обеспечить кампании против ВПЧ массовость. По данным Всемирной организации здравоохранения, для ликвидации рака шейки матки необходимо, чтобы заболеваемость составляла менее четырех случаев на 100 тысяч женщин.

ВПЧ – распространенная группа вирусов, передающихся при половых контактах и контакте «кожа к коже», которые вызывают 99% от всех случаев заболевания раком шейки матки. По данным Cancer Research UK, этот вид рака составляет 2% от всех новых случаев развития злокачественных опухолей у женщин. В настоящее время в Англии ежегодно регистрируется около 2700 новых случаев рака шейки матки, говорится в пресс-релизе NHS.

Напомним: в России проходят клинические испытания первой отечественной вакцины от ВПЧ, разработанной биофармацевтической компанией «Нанолек» в партнерстве с «Комбиотехом». Это четырехвалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18) вакцина от ВПЧ, которая, как известно на данный момент, радикально снижает риск развития рака половых органов у мужчин и женщин. В планах «Нанолека» в 2027 году начать экспорт препарата.

gxpnews