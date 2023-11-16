Германия может прекратить экспорт Ozempic из-за дефицита в Европе

Немецкий Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) рассматривает возможность введения запрета на экспорт препарата для лечения диабета Ozempic (семаглутид) компании Novo Nordisk, который пользуется большим спросом благодаря способности снижать вес. Мера продиктована затянувшимся дефицитом поставок в Европе, сообщает Reuters.

«В настоящее время мы ведем переговоры с законодателями о том, что мы будем делать, если нынешние меры и публичные обращения не дадут эффекта. Тогда мы подумаем о введении запрета на экспорт, чтобы в стране осталось достаточное количество препарата для пациентов, которые в нем нуждаются», – заявил президент BfArM Карл Бройх в интервью журналу Der Spiegel.

Препарат Ozempic одобрен для лечения диабета второго типа, но его также назначают офф-лейбл для снижения веса. У компании есть аналогичный препарат против ожирения Wegovy с тем же действующим веществом, однако объемов его производства не хватает для удовлетворения растущей потребности.

За неимением Wegovy врачи назначают пациентам с лишним весом Ozempic, что и привело к его дефициту в Европе, в связи с чем Великобритания и Бельгия временно запретили его использование для снижения веса, чтобы обеспечить его наличие для диабетиков.

Представитель BfArM Бройх уточнил, что некоторая часть из объемов Ozempic вывозится, поскольку в Германии препарат стоит дешевле, чем в других странах. При этом он признает, что экспортные ограничения могут использоваться лишь в редких случаях, причем вероятность полного запрета на вывоз препарата мала из-за единого рынка Европейского союза и связанных с этим юридических препятствий.

BfArM призывает врачей назначать препараты из класса агонистов рецепторов GLP-1, к которым относятся Ozempic и Trulicity компании Eli Lilly, только для лечения диабета.

gxpnews