Pfizer сократит 500 рабочих мест в Британии из-за пониженных доходов

Pfizer сообщил, что намерен сократить 500 рабочих мест на своем предприятии в Сэндвиче, Кент, Великобритания, в рамках общего плана по сокращению расходов на $ 3,5 млрд. Компания, число сотрудников который составляет около 83 000, не сообщила общее число сокращений в рамках всего плана.

Ранее в октябре американский производитель лекарств объявил о программе сокращения расходов после снижения прогноза выручки на весь год. Заработки компании резко снизились из-за пониженных продаж вакцины от COVID-19. Падение спроса также подтолкнуло компанию к публикации данных о первых квартальных убытках с 2019 года.