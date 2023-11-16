Pfizer сократит 500 рабочих мест в Британии из-за пониженных доходов

Pfizer сообщил, что намерен сократить 500 рабочих мест на своем предприятии в Сэндвиче, Кент, Великобритания, в рамках общего плана по сокращению расходов на $ 3,5 млрд. Компания, число сотрудников который составляет около 83 000, не сообщила общее число сокращений в рамках всего плана.
Ранее в октябре американский производитель лекарств объявил о программе сокращения расходов после снижения прогноза выручки на весь год. Заработки компании резко снизились из-за пониженных продаж вакцины от COVID-19. Падение спроса также подтолкнуло компанию к публикации данных о первых квартальных убытках с 2019 года.
«В различных областях глобального предприятия Pfizer вносятся изменения, чтобы работать более эффективно и действенно. Эти изменения будут внедряться по мере поступления и будут различаться от региона к региону», — заявил представитель компании в заявлении.
Компания также заявила, что поделится более подробной информацией о программе в рамках годового прогноза на 2024 год. Ожидается, что Pfizer сообщит о прибыли за четвертый квартал в конце января.