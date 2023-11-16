«Герофарм» научит Казахстан производству инсулина

Российская “Герофарм” окажет помощь Казахстану в вопросе удовлетворения спроса на инсулин. В частности, компания поможет Карагандинскому фармацевтическому комплексу наладить выпуск инсулина. Об этом стороны договорились на рабочей встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым, передает пресс-служба администрации города.

Реализация задуманного запланирована на конец 2024 года. “Контракт о локализации производства заключен в июне 2023 года. Субстанция инсулина будет поставляться из Петербурга, а в Караганде будут стадии розлива и упаковки”, – уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 9,4% и составил $756,3 млн. Особое внимание уделяется развитию экономического сотрудничества, промышленной кооперации и взаимодействию в области образования и цифровизации.

Напомним, о сотрудничестве в области производства аналогового инсулина гларгин в концентрации 300 МЕ/мл по технологии российской компании «Герофарм» стороны договорились еще летом 2023 года. Так, российская компания передаст свою технологию, а казахское предприятие инвестирует средства в модернизацию производственной площадки.

gxpnews