DSM Group: число аптек продолжает бурно расти несмотря на низкий рост рынка

На начало сентября 2023 года в России работало более 74 тысяч аптечных точек. По сравнению с январем прошлого года, количество аптек возросло на 7500. Из них в текущем году открылось более 3600 аптечных пунктов. Бурный рост происходит несмотря на то, что аптечные продажи смогли выйти в плюс только в сентябре 2023 года, если судить по показателям YTD, то есть с начала года по сегодняшний день. Более того, сейчас число аптек продолжает расти. Таковы результаты мониторинга аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group, с которыми ознакомились GхP News.

Всего за первые девять месяцев 2023 года объем продаж через аптеки составил 1264 млрд рублей, что на 1% выше показателя 2022 года. Совокупно продажи топ-20 аптечных сетей выросли на 10,2%, в том числе из-за увеличения числа точек. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась на 6% – с 57% в тот же период прошлого года.

«Почти весь прирост в 2023 году обеспечен увеличением состава федеральных сетей, а именно одной аптечной сети, „Апрель”. На конец 2022 года эта сеть насчитывала 5300 точек продаж, в сентябре – уже 7000 аптек. То есть увеличение количества работающих аптек почти наполовину обеспечено одним участником», – отмечают аналитики компании.

Показатели других игроков более скромные: например, «Ригла» выросла на 350 точек, «Имплозия» – на 840.

«На этом фоне судьба одиночных аптек и мелкой розницы вызывает определенные опасения. Доля таких участников рынка сокращается. Сейчас порядка 8900 игроков рынка являются одиночными аптеками, хотя еще в 2019 году их было порядка 16 тысяч», – сообщают эксперты компании.

Несмотря на это, доля таких аптек остается существенной – около 12%. Вместе с тем рынок продолжает укрупняться. Так, не прекращаются сделки по покупке сетей. К примеру, в третьем квартале 2023 года «Ригла» приобрела аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 точки (большая часть из них находится в Уссурийске). Сделка оценивается в 100-150 млн рублей. Также «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») приобрела компанию «Фармакон», которая управляет 18 фармточками в Раменском городском округе Московской области. Сделка прошла в формате переуступки прав аренды аптечных помещений. Кроме того, сделкой года в компании называют переход 12 юридических лиц объединенной сети «ЛекОптТорг» & «Родник здоровья», которая является одним из крупнейших игроков розничного фармрынка Северо-Западного ФО, под управление «Аптечной сети 36,6».

«Это приведет в том числе к изменению положения „36,6” в рейтинге: сделка позволит сети подняться на две строки, предположительно на 6-е место», – полагают в компании.

Вместе с тем количество сделок по покупке сетей все же заметно снизилось в этом году по сравнению с прошлыми периодами, отмечают аналитики.

Аптечные сети продолжают активно пробовать разные форматы, в том числе позволяющие быть более успешными в аптечном онлайне. Так, аптечная сеть «Алоэ» начала сотрудничать с сервисом «Лента Онлайн» по заказу безрецептурных лекарственных препаратов. Номенклатурный ряд включает порядка 13 тысяч позиций, которые можно оплатить и получить в одном заказе вместе с товарами из «Ленты». В планах у ретейлера в ближайшее время подключить доставку аптечных товаров и на сервисе «Утконос Онлайн». А, к примеру, маркетплейс здоровья «Здравсити» объявил о партнерстве с сервисом «Яндекс.Доставка». Сотрудничество между компаниями позволит нарастить долю заказов «Здравсити» с курьерской доставкой до двери, а также решить задачу комплектации товаров разных категорий в рамках единого отправления.

По итогам девяти месяцев покинула рейтинг сетей только пермская «Аптека от склада». Сложности с выполнением обязательств перед контрагентами и кредиторами, которые возникли у компании в начале года, привели к закрытию точек и снижению оборота, говорят в DSM Group.

Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2023 года