Возглавлявшая FDA 40 лет Джанет Вудкок уходит в отставку с поста замглавы регулятора

Джанет Вудкок, ранее на протяжении 40 лет возглавлявшая FDA, уходит в отставку с поста заместителя главы регулятора. Нынешний руководитель агентства Роберт Калифф назвал ее «легендой во всех смыслах этого слова».

Заместитель комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и директор Центра по оценке и изучению лекарственных препаратов (CDER) Джанет Вудкок уйдет отставку в начале 2024 года. Она занимала должность главы американского регулятора на протяжении 40 лет до 2022 года, пишет Bloomberg.

Под руководством Вудкок, доктора медицинских наук, химика по образованию, было принято решение об одобрении огромного количества лекарственных средств. В 1986 году она начала свою работу в Центре оценки и исследования биологических продуктов FDA, в котором под ее началом были зарегистрированы первые методы лечения рассеянного склероза и муковисцидоза, разработанные с помощью применения биотехнологий. В 1994 году она была назначена главой CDER.

Вудкок могла уйти в отставку еще в 2022 году, после того как президент США Джо Байден избрал Роберта Калиффа на пост комиссара FDA вместо нее. Однако она решила занять должность заместителя главы регулятора.

«Легенда во всех смыслах этого слова, Джанет оставила неизгладимый след в жизни многих из нас и в системе общественного здравоохранения», — написал Калифф во всеобщей рассылке сотрудникам FDA. Его сообщение опубликовал сотрудник пресс-службы регулятора Майкл Фельбербаум в соцсети X (Twitter).

Джанет Вудкок неоднократно подвергалась общественной критике на своем посту. В частности, из-за регистрации препарата компании Biogen от болезни Альцгеймера, известного под торговым наименованием Aduhelm. Ряд экспертов были против его одобрения из-за сомнительной эффективности и высокого риска кровоизлияния в головной мозг в результате приема лекарства. Кроме того, негативно общественность высказывалась в отношении выдачи разрешений регулятором на применение ряда опиоидных препаратов, которые привели к тысячам смертей в США.

Фото: www.fda.gov

Владимир Заболотских

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