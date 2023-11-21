Сбербанк взыскал с «Годовалова» 181 млн рублей

Суд взыскал с пермского дистрибьютора «Годовалов» в пользу Сбербанка 181,9 млн руб. Сейчас против компании подано исков более чем на 4 млрд руб.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление ПАО «Сбербанк» к ООО «Годовалов», которое управляет крупной аптечной сетью «Аптека от склада». С компании взыскали 181,9 млн руб. Решение было принято 8 ноября. Это следует из данных судебного документа, на которые обратил внимание «Коммерсантъ». В сумму взысканий входят просроченный основной долг на 175,6 млн руб. и неустойка в размере 6,2 млн руб. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к компании предъявлены иски о взыскании на более чем 4,6 млрд руб. Соответствующие иски направлены такими компаниями, как ООО «КМГ», ООО «Фарм-Синтез», ООО «Сесана», ООО «Фармвектор», ООО «ВИС» и АО «Медисорб».

В конце сентября участники ООО «Годовалов» на внеочередном общем собрании приняли решение о ликвидации компании. Из сообщения компании следует, что за эту процедуру будет отвечать генеральный директор компаний «Партнерство Строй», «Фармэксперт» и «Медфарм экспресс» Михаил Березкин. Юристы считают, что подобная мера позволит провести контролируемое банкротство.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя упаковочных средств «Еврокэп» о признании «Годовалова» банкротом. В дело также вступил Сбербанк, писал «ФВ». Также производитель БАД «Курортмедсервис» подавал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов». Однако суд в итоге принял решение отказать в иске.

В конце октября стало известно, что совладелец ООО «Годовалов» Николай Шаврин намерен стать банкротом. Он собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Соответствующее сообщение бизнесмен опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 23 октября. Информация также размещена в СПАРК. В числе кредиторов Шаврина были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП Банк.

Артем Косенок

pharmvestnik