Neumora начала первую фазу исследования инновационного препарата от шизофрении

Компания Neumora Therapeutics сообщила о начале клинических исследований препарата NMRA-266, предназначенного для лечения шизофрении. Применение лекарственного средства представляет собой инновационный подход лечения заболевания посредством воздействия на подтип рецепторов М4.

Neumora Therapeutics объявила о старте первой фазы клинического исследования экспериментального препарата NMRA-266 от шизофрении. Об этом сообщается в пресс-релизе американской биофармацевтической компании.

В доклинических исследованиях NMRA-266 продемонстрировал благоприятный фармакологический профиль, который включает в себя такие показатели, как высокая эффективность и способность к избирательной активации подтипа рецепторов М4. Это позволило производителю лекарств продолжить испытания препарата.

Действие антипсихотических препаратов, используемых в настоящее время для лечения шизофрении, заключается в блокировании дофаминовых рецепторов D2. Считается, что в полосатом теле головного мозга больных этим заболеванием зачастую повышена дофаминергическая активность.

NMRA-266 является положительным аллостерическим модулятором мускариновых рецепторов подтипа M4. Упомянутые рецепторы препятствуют высвобождению ацетилхолина, который является антагонистом дофамина и может быть использован для регулирования выработки этого нейромедиатора.

По данным Neumora, сегодня появляется все больше подтверждений необходимости воздействия на мускариновый рецептор подтипа M4 для получения наиболее выраженного антипсихотического эффекта без сопутствующих побочных реакций от приема лекарственных средств, предназначенных для лечения заболевания.

Neumora приобрела права интеллектуальной собственности на NMRA-266 у Университета Вандербильта до 2042 года. Производитель также занимается проведением семи клинических и доклинических исследований, нацеленных на изучение методов борьбы с широким спектром нервно-психических расстройств и нейродегенеративных заболеваний.

Шизофренией страдает примерно 3 млн взрослых человек в США, согласно информации компании. Одобренные в настоящее время препараты от заболевания сопровождаются серьезными нежелательными лекарственными реакциями, которые могут приводить к нарушению двигательных функций пациентов и их метаболизма. Исследование, проведенное Национальным институтом психического здоровья США, выявило, что 75% больных шизофренией прекращают принимать лекарства в течение 18 месяцев из-за отсутствия какого-либо эффекта от их приема и невыносимых побочных реакций.

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