Россельхознадзор обнаружил запрещенную к обороту вакцину против болезни Ньюкасла

В Россельхознадзоре сообщили, что выявили запрещенную к обороту в России вакцину против болезни Ньюкасла. Препарат произведен в Южной Корее и доставлен из Белоруссии.

Россельхознадзор выявил в обращении лекарственный препарат для ветеринарного применения «Химмвак Дальгубан», запрещенный на территории России. Вакцина против болезни Ньюкасла была произведена в Южной Корее, а затем поступила в адреса российских хозяйствующих субъектов из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Россельхознадзор уведомил компетентный орган республики о необходимости принятия дополнительных мер по недопущению ввоза в Россию запрещенной к обороту вакцины. В службе отмечают, что применение контрафактных лекарственных препаратов может привести к эпизоотическим вспышкам заболеваний и массовой гибели животных.