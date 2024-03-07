Сенатор Хамчиев назвал негативной динамику развития отрасли лекарственного растениеводства

В 2023 году площади, задействованные для посева лекарственных растений, занимали 7,2 тысячи гектаров. Это на 2,7 гектара меньше, чем в 2022 году. Такие данные привел заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев в ходе заседания 5 марта. Он считает, что развитие отрасли растениеводства показывает негативную динамику.

«Мы наблюдаем негативную динамику развития отрасли [производства и переработки лекарственных и эфиромасличных культур], которая вызвана целым комплексом проблем», – заявил он. В связи с этим сенатор призывает разработать и утвердить на правительственном уровне комплекс мер, в том числе включающий реализацию пилотных проектов в субъектах страны. На заседании, которое провел Хамчиев, присутствовали представители Минздрава, Минпромторга, Минсельхоза РФ.

Сенатор напомнил, что вопрос о необходимости разработки мер поддержки отрасли был поднят в конце 2023 года, и с тех пор было достигнуто конструктивное взаимодействие по этой теме с Минздравом. «По итогам проведенной работы определено, что общее количество фармакопейных статей на лекарственное растительное сырье к 2025 году достигнет 153. Это станет самым высоким показателем в истории отечественной фармакопеи», – подчеркнул Хамчиев.

Тем не менее в целях расширения производства и применения лекарств из растительного сырья Минздраву следует проработать вопрос включения их в клинические рекомендации, упрощения их регистрации, а также возможности государственной поддержки проведения клинических испытаний таких препаратов. В то же время, по его словам, Минпромторгу «необходимо принять меры по стимулированию разработки, производства и реализации лекарственных растительных препаратов, прежде всего из отечественного сырья».

«При этом в качестве целевого показателя необходимо разработать и внедрить лекарственные растительные препараты по всем лекарственным растениям, имеющим фармакопейную статью. Также необходимо наряду с обычной сушкой и измельчением растительного сырья увеличить долю глубокой его переработки, в том числе получения субстанций», – сказал сенатор.

В свою очередь, Минсельхозу рекомендовано провести анализ востребованности действующих мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, выращивающих лекарственное растительное сырье, и на его основе подготовить предложения по их совершенствованию, в том числе в части разработки дополнительных мер господдержки. Также важно обеспечить оперативное включение в Государственный реестр сортов и гибридов лекарственных растений в соответствии с действующими фармакопейными статьями, подытожил Белан Хамчиев.

gxpnews