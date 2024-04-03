Лариса Ткаченко ушла с должности коммерческого директора АО «Медскан»

«Решение обоюдное. Благодарна ГК «Медскан» и Евгению Александровичу Туголукову за опыт и доверие. Я выйду в интересный яркий проект, возможно, останусь в медицине. Поделюсь более подробными планами в ближайшее время. Смену направления рассматриваю, у меня большой опыт», – подчеркнула она.

В АО «Медскан» Лариса Ткаченко пришла в феврале 2023-го. На позиции коммерческого директора она отвечала за системное развитие бизнеса группы компаний, формирование актуальных продуктовых предложений, поиск и реализацию новых направлений деятельности, в том числе программ корпоративного здоровья и благополучия персонала, оперативное управление медицинскими объектами предприятий крупных промышленных и индустриальных холдингов.

Лариса Ткаченко в 2007 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2007 года занимала разные должности в KPMG Russia (с июня 2022 года – Kept). C 2014 по 2018 год Ткаченко работала директором департамента клиентского сервиса ГК «Мать и дитя». После этого она занимала пост коммерческого директора «РЖД Медицина».

Выручка ГК «Медскан» по собственным данным компании в 2023 году составила 24,1 млрд рублей, а в 2022 году по сведениям Аналитического центра Vademecum, без учета выручки приобретенной в конце 2022 года сети KDL, достигла 5,567 млрд рублей, с таким показателем сеть заняла 12-е место в рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».

В контур «Медскан» входит 58 медцентров и 442 лабораторий в 30 регионах РФ. Среди объектов группы многопрофильные семейные медицинские центры, госпитали с хирургическим стационаром, диагностические центры, специализированные клиники, включая онкологические, центры научных разработок и клинических исследований и сеть лабораторий KDL.

Фото: medscannet.ru

vademec